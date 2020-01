Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Auto rollt Böschung hinab

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30. Januar, gegen 17:20 Uhr) ist eine Frau in einem Volvo eine Böschung an der Homberger Straße hinunter gerollt. Sie sagt, sie sei mit ihrem Freund am Eisenbahnbassin gewesen. Die 46-Jährige habe sich im Auto aufwärmen wollen, habe aber nicht gemerkt, dass der Rückwärtsgang eingelegt war. Das Auto rollte etwa eine sechs Meter lange Böschung hinunter. Die Frau sprang aus dem Auto, wurde von der Tür kurzzeitig mitgeschleift und verletzte sich dabei. Das Auto landete im Morast zwischen der Homberger- und der Friedrich-Ebert-Straße, wurde aber nur leicht beschädigt. Die Verletzte kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. (cd)

