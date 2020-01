Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Wie wehre ich mich gegen Trickbetrüger? Polizei gibt Tipps bei Radio Duisburg

Duisburg (ots)

Am Samstagvormittag (1. Februar) ab 9 Uhr geht es bei Radio Duisburg (92.2 FM) um das Thema "Trickbetrüger". Die Sendung thematisiert unter anderem die typischen Maschen "falsche Stadtwerke-Mitarbeiter" oder "falsche Polizisten". Zwischen 10 und 11 Uhr ist Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer aus dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz zu Gast im Studio. Er erklärt zum Beispiel, wie sich Senioren an der Haustür verhalten sollten, wenn ein vermeintlicher Betrüger vor der Tür steht oder warum jeder misstrauisch werden sollte, sobald das Telefon klingelt und die 110 im Display steht. Immer wieder schaffen es Betrüger in Duisburg, arglose Senioren zu bestehlen. (cd)

Unsere letzten Meldungen zum Thema: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4487892 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4492582 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4501505 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4506422

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell