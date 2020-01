Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Seniorin in der eigenen Wohnung ausgeraubt

Duisburg (ots)

Am späten Donnerstagvormittag (30. Januar, gegen 11:30 Uhr) hat ein Unbekannter an der Wildstraße an die Wohnungstür einer Seniorin geklopft. Beim Öffnen der Tür stieß er die 90 Jahre alte Frau gegen eine Wand und drang in die Wohnung ein. Der Mann ist mit Schmuck der alten Dame aus der Wohnung geflüchtet. Die Seniorin blieb unverletzt. Der Verdächtige soll zur Tatzeit eine dunkle, bis zu den Knien hängende Jacke und eine Baseballmütze getragen haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen. (cd)

