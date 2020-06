Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In Dudenhofen 12 Fahrzeuge kontrolliert (14/1506) 15.06.2020

Dudenhofen (ots)

12 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei am Montagmorgen in der Neustadter Straße, in Dudenhofen. Bei 7 Fahrzeugen verlief die Kontrolle vorbildlich und ohne Beanstandungen. Bei den übrigen Verkehrsteilnehmern wurden 5 Mängelberichte gefertigt und 5 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierbei stellten die Beamten defekte Beleuchtungseinrichtungen fest und eine ungesicherte Ladung. Führerschein, Zulassungsbescheinigung Teil I und Warnweste wurden verbotswidrig nicht mitgeführt. Bei dem Fahrzeug, bei dem die Ladung nicht gesichert war, wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Im Laufe der Kontrolle konnte der Verantwortliche die Ladung jedoch ordnungsgemäß sichern und die Weiterfahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell