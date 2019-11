Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen, Rellingen

Einbrüche in Uetersen und Rellingen, die Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Nachdem am 31. Oktober und dem 01. November in zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Einfamilienhäuser eingebrochen wurde, sucht die Polizei Zeugen. In Uetersen drangen die Täter im Birkenstieg gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten dieses und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Der Besitzer eines Einfamilienhauses in den Dreieichen bemerkte am 03. November den Einbruch in sein Haus. Auch hier hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht.

In Rellingen gingen die Täter zwei Wohnungen im Hochparterre von Mehrfamilienhäusern an. Im Krupunderring versuchten die Täter vom Balkon aus ein Fenster sowie die Balkontür zu öffnen, konnten jedoch nicht in die Wohnung gelangen. In der Adlerstraße hebelten die Täter die Balkontür gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen. Die Täter konnten die Wohnung mit ihrer Beute unerkannt verlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 2020 zu melden.

