Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch gemeldet

Ladbergen (ots)

In der Nacht zum Freitag (03.07.2020) sind mehrere Polizeistreifen zur Grundschule an der Straße "Auf dem Rott" gefahren. Es war die Meldung eingegangen, dass sich Einbrecher in den Räumen befinden würden. Die Polizei durchsuchte das komplette Gebäude, konnte darin aber keine Personen antreffen. Wie sich herausstellte, hatten sich unbekannte Personen Zutritt zu der Schule verschafft und darin umgesehen. Die Tür zum Lehrerzimmer hatten sie gewaltsam geöffnet. Bei einer ersten Durchsicht konnte nicht festgestellt werden, ob die Unbekannten etwas gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 00.30 Uhr im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 05481/9337-4515.

