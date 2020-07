Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch Tecklenburger Straße

Ladbergen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude an der Tecklenburger Straße hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert. Unbekannte Täter sind über ein Fenster in das Gebäude gelangt und haben sich dann Zutritt zu einer Bäckerei verschafft. In den Räumen suchten sie nach Diebesgut, wobei sie es offenbar auf Bargeld abgesehen hatten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.15 Uhr und dem frühen Freitagmorgen (03.07.2020), 04.40 Uhr am Werk.

