Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Versuchter Einbruch

Ochtrup (ots)

Vergeblich haben unbekannte Täter versucht, in einen Rohbau am Gausebrink einzusteigen. Der Neubau war bereits mit Türen gesichert. Die Unbekannten machten sich an der Eingangstür zu schaffen und wollten sie gewaltsam öffnen. Dabei beschädigten sie das Schloss sowie das Türblech. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweis unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell