Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Betriebsgebäude

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, 30.11.2019, bis Montag, 02.12.2019, sind Unbekannte in ein Betriebsgebäude in WT-Tiengen eingedrungen. Über eine aufgebrochene Türe gelangten die Täter zuerst in die Lagerhalle des Gebäudekomplexes in der Karl-Benz-Straße. Diese und anschließend die Büroräumlichkeiten wurden nach Bargeld durchsucht. Ein vorgefundener Tresor wurde an Ort und Stelle gewaltsam aufgemacht. Mehrere Schränke wurden aufgehebelt. Was genau den Einbrechern in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Die EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

