Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand wurde zwischen Freitag, 29.11.2019, und Samstag, 30.11.2019, ein grauer Mercedes, C-Klasse, in der Karlstraße zerkratzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07.00 Uhr morgens am Freitag und Samstag, 14.00 Uhr. Der Lack wurde so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Das Polizeirevier Schopfheim, 07622 66698-0, bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

