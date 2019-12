Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Um die Einkäufe zu versorgen parkte am Samstag, 30.11.2019, um 21.30 Uhr, ein Mann seinen Seat im Flieschweg und ließ das Auto für zirka 10 Minuten unverschlossen stehen. Als er wieder zum Auto zurückkam, waren einige Sachen aus dem Fahrzeug gestohlen worden. Darunter waren zwei Samsung Handys, Winterjacken, Bargeld, Handtücher und Geldbeutel mit verschiedenen Karten. Von einer Spaziergängerin konnte am nächsten Morgen ein Großteil des Diebesgutes in einem Bach auf der Strecke zwischen dem Flieschweg und Am Kleemättle aufgefunden werden. Die beiden Handys, einmal ein Samsung A3 und ein Samsung Galaxy S6, waren bei dem Fund allerdings nicht dabei. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Flieschweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

