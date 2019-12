Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Verdächtige Person

Freiburg (ots)

Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, fiel Am Stadtwäldele eine Frau auf, die sich verdächtig verhielt. Die wohl komplett schwarz gekleidete Frau beobachtete nach Mitteilung eines Anwohners, der sich leider erst später an die Polizei wandte, auffällig Wohnhäuser. Nach momentanem Informationsstand der Polizei rannte die etwa 30-jährige, schlanke Frau plötzlich los und versuchte sich hinter einem Auto zu verstecken, als ein anderes in die Straße fuhr. Was genau hinter dieser Beobachtung steckt, ist derzeit noch nicht bekannt, weshalb die Polizei um Mitteilung weiterer sachdienlicher Hinweise bittet. Telefon: 07682/909196.

