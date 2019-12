Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brand einer Gartenhütte

Am Freitagabend, 29.11.2019, hat eine Gartenhütte in Bad Säckingen gebrannt. Das Feuer wurde gegen 20:40 Uhr bemerkt. Die Gartenhütte, die in der Kleingartenanlage Gettnau stand, brannte nieder. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit den Abteilungen Bad Säckingen und Wallbach im Einsatz.

