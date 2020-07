Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht/Drohung

Rheine (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag (01.07.2020), an der Basilikastraße ereignet hat, ermittelt jetzt die Polizei. Ein Autofahrer hatte seinen PKW auf Höhe der Hausnummer 91 in Richtung Bevergerner Straße geparkt. Gegen 17.00 Uhr fuhr ein Radfahrer an dem PKW vorbei und beschädigte diesen mit einem Alu-Gartenstuhl, den er auf dem Gepäckträger mitführte. Der Geschädigte sprach den Mann an, der sich nicht darum kümmerte, sondern dem Autofahrer drohte. Er setzte seine Fahrt auf der Osnabrücker Straße an der "Persil-Uhr" vorbei in Richtung Stadtpark fort. Es handelte sich um einen circa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der kurze blonde Haare hatte. Er sprach Deutsch mit einem vermutlich osteuropäischen Akzent. Er war mit einer dunklen Joggingjacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er auf dem Kopf ein blaues Cappy. Er fuhr ein schwarzes Hollandrad. Am PKW befand sich auf Höhe des Radkastens vorne rechts ein Kratzer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell