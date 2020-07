Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Dienstag (30.06.) ist ein grauer Seat Leon an der Beifahrertür erheblich beschädigt worden. Als Unfallörtlichkeiten kommen zwei Parkplätze infrage. Die Fahrerin des Seats stellte zunächst ihr Fahrzeug am Hagebaumarkt an der Philipp-Manz-Straße ab. Gegen 16.10 Uhr fuhr die Fahrerin von dort zum Edeka an der Grimmstraße. Dort kam sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte den Schaden fest, der sich auf etwa 1.500 Euro beläuft. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell