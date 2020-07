Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit einem Leichtverletzten

Rheine (ots)

Am Montag (29.06.2020) um 13.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Radfahrer den rechten Radweg der Bonifatiusstraße stadtauswärts. An der Einmündung Am Moosgraben missachtete der Fahrer eines dunklen Pkw die Vorfahrt des Radfahrers und touchierte ihn, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es soll sich um einen dunklen Sportwagen mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971 / 938-4215.

