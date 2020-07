Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Wettringen (ots)

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Wettringen wollte am Dienstagvormittag (30.06.2020), gegen 10.10 Uhr, von der Karl-Wagenfeld-Straße nach rechts in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 67-jährigen E-Bike-Fahrerin, die sich von rechts genähert hatte. Sie hatte den Schilderungen zufolge den Seitenstreifen der vorfahrtberechtigten Metelener Straße entgegen der Fahrtrichtung befahren. Die Zweiradfahrerin aus Wettringen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstanden am Auto und am Zweirad Schäden in jeweils dreistelliger Eurohöhe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell