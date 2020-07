Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in ein Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Bargeld und Schmuck haben unbekannte Einbrecher aus einem Wohnhaus an der Wannenmacherstraße gestohlen. Am frühen Montagabend (29.06.2020), in dem relativ kurzen Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, verschafften sich die Täter über die Terrassentür Zugang zu dem Gebäude. Sowohl im Erd- als auch im Oberschoss suchten sie dann nach Wertgegenständen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum an der Wannenmacherstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

