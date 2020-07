Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl gemeldet

Greven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (01.07.2020) wurde der Polizei ein Diebstahl an der Grabenstraße gemeldet. Am Einsatzort schilderte ein Zeuge, was er beobachtet hatte. Um kurz nach 01.30 Uhr sah er zwei männliche Personen, die sich am Transporter eines Nachbarn aufhielten. Die beiden 30 bis 35 Jahre alten, dunkel gekleideten Männer holten etwas Größeres aus dem Wagen und gingen damit in Richtung Kirchstraße davon. Der Zeuge konnte noch mitteilen, dass die beiden Unbekannten, von denen einer ein Cappy trug, dann wieder von der Kirche zurückkamen und über die Grabenstraße in Richtung Königstraße gingen. Die eingesetzte Polizei konnte die Beiden im Laufe der Fahndung nicht antreffen. Der informierte Fahrer des Transporters konnte mitteilen, dass von der Ladefläche ein Stampfer, allgemein genannt Frosch, gestohlen worden war. Der Wert wird mit 2.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht weiter Zeugen, Telefon 02571/928-4455.

