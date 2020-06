Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger nach versuchten Einbrüchen vor Ort festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Auf der Ferdinand-Poggel-Straße wurden in der Nacht zu Freitag, 19. Juni, gegen 4.20 Uhr mehrere Geschäfte angegangen. An verschiedenen Eingangstüren konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Einbrüche gelangen jedoch nicht. Stattdessen beobachtete ein Passant einen Mann dabei, wie er mit Werkzeug an einer Tür hantierte, sprach den Verdächtigen an und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen aus Hamm anschließend in der Nähe des Tatorts anhalten. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. (lt)

