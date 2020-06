Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Kita - ein Tatverdächtiger auf der Flucht festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Freitagnacht, 19. Juni 2020, gelang es der Polizei einen Mann festzunehmen, welcher im dringenden Tatverdacht steht, einen Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Arnsteinstraße verübt zu haben. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen auf einen lauten Knall und anschließende Alarmauslösung aus der betroffenen Kita telefonisch informiert. Am seitlichen Gebäudeteil des Kindergartens stellten die Polizeibeamten zunächst ein geöffnetes Fenster fest, bei welchem die Glasscheibe eingeschlagen war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung im unmittelbaren Umkreis des Tatorts den Tatverdächtigen stellen. Der polizeilich bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam überführt. (as)

