Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jacke "im Tausch" gegen fünf Kisten Bier

Hamm-Herringen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 18. Juni, haben Unbekannte zwischen 20 und 7 Uhr den Metallzaun zu einem Warenlagerplatz an der Quellenstraße beschädigt. So verschafften sie sich Zugang zum Gelände und entwendeten fünf Kisten Bier. Dafür konnte in der Nähe vom Tatort eine schwarze Jacke gefunden werden. Nun werden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

