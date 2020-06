Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Hamm - Werries (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, um 18.25 Uhr, stießen zwei Radfahrer auf dem Alten Uentroper Weg in Höhe der Eickhoffstraße zusammen. Dabei wurde ein 82-jähriger Radfahrer aus Hamm schwer verletzt. Der 82-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Alten Uentroper Weg stadteinwärts. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger aus Hamm mit seinem Mountainbike in gleiche Richtung. Er beabsichtigte, den Pedelecfahrer in Höhe der Eickhoffstraße zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Räder und der 82-Jährige kam zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. (ab)

