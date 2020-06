Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Hamm - Herringen (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, um 16.35 Uhr kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm mit seinem Pkw Opel Astra nach links von der Fahrbahn ab, erfasste auf dem Gehweg einen Fußgänger und kam vor einem Baum zum Stehen. Dabei wurden sowohl der 63-Jährige als auch auch der 34-jährige Fußgänger aus Hamm schwer verletzt. Der 63-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Opel Astra die Straße zum Torksfeld in Richtung Norden. Etwa in Höhe der Hausnummer 71 kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg. Hier erfasste er einen 34-jährigen Fußgänger, der zu Boden geschleudert wurde. Anschließend überfuhr der 63-Jährige einen Parkbügel, streifte einen ersten Baum und kollidierte danach mit einen weiteren Baum. Hier kam der Pkw zum Stehen. Sowohl der 63-Jährige als auch der 34-Jährige wurden mit Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Beide Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt und verbleiben stationär in den Krankenhäusern. Der Opel Astra wurde stark beschädigt und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert. (ab)

