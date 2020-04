Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bevern - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag den 26.04.00 gegen 14:00 Uhr wurde in Bevern auf dem Parkplatz vor einer Bank an der Kirchstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug ein ordnungsgemäß geparkter, brauner Geländewagen angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend in unbekannter Richtung vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Essen/Oldb. (Tel.-Nr.: 05434/3955) in Verbindung zu setzen.

Peheim - Sachbeschädigung einer Photovoltaikanlage

Am Samstag, 25. April 2020, stellte der Eigentümer einer Photovoltaikanlage fest, dass mehrere der Platten vermutlich vorsätzlich durch Beschuss mit einer Schusswaffe beschädigt worden waren. Die Platten befanden sich auf einem Stall an der Straße Auf der Flage. Der Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Es soll bereits der zweite Fall in den letzten zwei Jahren gewesen sein. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Anrufer von falschen Polizeibeamten

Am Montag, 27. April 2020, kam es im Laufe des Vormittages zu insgesamt drei Anrufen von falschen Polizeibeamten bei möglichen Opfern. Die Täter gaben am Telefon vor, dass man eine Einbrecherbande gefasst habe und die Opfer potentielle Ziele der Täter seien. Im Laufe des Gespräches versuchten die Täter dann die Opfer insbesondere über Wertgegenstände auszufragen. Alle Angerufenen beendeten die Telefonate bevor die Täter an Informationen gelangen konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell