Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Wohnungsdiebstahl, Täter bei Tatausführung gestört

Am Montag, 27. April 2020, zwischen 01.50 Uhr und 01.58 Uhr, kam es in der Straße Krögers Padd zu einem Wohnungsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mit einem Haustürschlüssel, welcher dieser zuvor in einem vor dem Haus abgeparkten PKW fand, Zugang zur Wohnung. Während der Täter in der Waschküche der Wohnung eine Handtasche durchsuchte, wurde dieser von den Hausbewohnern bemerkt und flüchtete in unbekannte Richtung. Entwendet wurde ein Portmonee. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Täter wurde als männlich, ca. 170cm groß, ca. 35 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Strickpullover beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Versuchter Wohnungseinbruch

Am Sonntag, 26. April 2020, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, kam es in der Straße Dinkelkamp zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst in eine Garage des Einfamilienhauses zu gelangen. Da dieses misslang schlug er ein Fenster ein und öffnete dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter nicht ins das Haus ein. Es sind keine Gegenstände entwendet worden. Vermutlich ließ der Täter von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage- Waldfläche geriet in Brand

Am Sonntag, 26. April 2020, gegen 16.10 Uhr, geriet eine Fläche von ca. 4 x 4 Metern in einem Waldstück in der Straße Bockhorster Moor in Brand. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker sowie durch zwei weitere Anwohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Laut Zeugenaussage sollen sich drei jugendliche Personen von der Brandstelle durch den Wald in Richtung der Straße Bockhorster Moor entfernt haben. Ob es sich bei diesen Personen um mögliche Verursacher oder Zeugen handelt, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

