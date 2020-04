Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Exhibitionistische Handlung - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (20.04.20) kam es im Schlosspark in Eutin zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Mann belästigte aus einem Gebüsch heraus eine 48-jährige Spaziergängerin, indem er ihr seine Geschlechtsteile zeigen wollte. Die Polizei sucht weitere Opfer.

Die Kriminalpolizei Eutin ermittelte, dass es weitere Personen gibt, bei denen sich der Mann auffällig verhalten hat. Er soll sich ebenfalls in einem Gebüsch im sogenannten Küchengarten des Eutiner Schlossparks aufgehalten und entblößt haben. Insbesondere wird nach einer Zeugin mit Kind gesucht. Dieser Frau habe sich der Tatverdächtige am 18. oder 19.04.2020 gezeigt. Der Mann soll bei der Tatbegehung am 20.04.2020 ein graues Oberteil und evtl. ein Cap getragen haben.

Wer Beobachtungen zu diesem Tatgeschehen gemacht hat, selbst Opfer geworden ist oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eutin (eutin.KPST@polizei.landsh.de) in Verbindung zu setzen oder sich unter 04521-8010 zu melden.

