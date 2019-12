Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Autobahn 5 - 57-jähriger Fahrer eingeschlafen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Autobahn 5 Höhe Malsch zu einem Auffahrunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Ein 52-jähriger Sattelzugfahrer war am Mittwoch gegen 00.30 Uhr auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord unterwegs. Er befuhr den rechten Fahrstreifen als er unvermittelt einen Stoß von hinten wahrnahm. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer war ihm laut eigenen Angaben infolge von Müdigkeit aufgefahren. Außerdem konnte bei dem Verursacher ein geringer Alkoholwert gemessen werden. Der Pkw des 57-Jährigen wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das gesamte Unfallgeschehen wurde laut Aussagen der Beteiligten von einem Zeugen beobachtet, der kurz am Unfallort verblieb, dann jedoch weiterfuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht jetzt nach diesem oder anderen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

