Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Die Flucht hat ein verhinderter Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Bocholt ergriffen. Eine 25-Jährige hatte im Zimmer eines Hauses an der Bayernstraße geschlafen, als der Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster eindringen wollte. Sie erwachte davon und schrie auf, als sie den Einbrecher bemerkte. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Das Geschehen spielte sich gegen 02.25 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell