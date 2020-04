Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 24. April 2020 bis 26. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten am Wochenende, vom 24. April 2020 bis 26. April 2020, zu insgesamt 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Ein Großteil der Verstöße stellten unerlaubte Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum sowie die Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern dar.

Im Bereich Cloppenburg wurde der Polizei am Freitag, 24. April 2020, eine größere Ansammlung von Personen in der Leharstraße unter einer Brücke gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort ankamen, flüchteten mehrere Personen in Richtung eines Verbrauchermarktes. An der Einsatzörtlichkeit konnten zwei Personen angetroffen werden. Weitere Polizeibeamte konnten die Flüchtigen beim Verbrauchermarkt kontrollieren. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei einem 20jährigen Betäubungsmittel fest. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den 20jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen alle Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Im Bereich Vechta konnten Polizeibeamte am Freitag, 24. April 2020, sechs Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren in der Straße Zitadelle antreffen. Die Personen hielten eine Party mit Alkohol und überlauter Musik ab. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. Die Polizeibeamten sprachen den angetroffenen Personen Platzverweise aus. Auch in diesem Fall wurde gegen alle Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ab heute, 27. April 2020, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personenverkehr und für die Besucher im Einzelhandel verpflichtend vorgeschrieben. Was unter einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verstehen ist und welche Ausnahmen es gibt, sind der Verordnung zur Änderung der Nds. Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 24. April 2020 zu entnehmen. Die Verordnung ist auf der Internetseite vom Land Niedersachsen zu finden (https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html).

