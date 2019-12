Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Boppard 27.-29.12.2019

Boppard (ots)

Halsenbach - Am Freitagnachmittag wurde in der Straße Hinter dem Rathaus in Halsenbach ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Der eigentliche Tatzeitraum dürfte jedoch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag liegen. Ein Anwohner hatte in der Nacht eine lautes Geräusch wahrgenommen, was vermutlich in direktem Zusammenhang mit der gewaltsamen Öffnung des Automaten steht. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Die Polizei Boppard bittet in dieser Sache um Hinweise.

Darüber hinaus erlebte hiesige Polizeiinspektion eine ruhige Nachweihnachtszeit.

