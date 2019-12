Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 27.12.19 bis Sonntag, 29.12.19)

Simmern (ots)

Körperverletzung und Beleidigung

An dem Wochenende kam es im Dienstgebiet der PI Simmern zu mehreren Körperverletzungsdelikten. In einem Fall wurden die Polizeibeamten bei der Sachverhaltsaufnahme von dem jugendlichen Beschuldigten beleidigt, weshalb gegen ihn ein zusätzliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Einbruch in Kastellaun

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in Kastellaun gemeldet. Es wurde in ein unbewohntes, gerade im Umbau befindliches Haus eingebrochen.

Betrunkene Person im Simmerbach

In der Nacht von Freitag auf Samstag teilte eine Zeugin mit, dass sie Hilferufe aus Richtung des hochwasserführenden Simmerbach gehört habe. Beim Ableuchten des Baches habe sie dann einen im Wasser schwimmenden Mann entdeckt. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann, welcher am Uferbereich ausharrte, bergen. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen wurde der unterkühlte Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Samstagmorgen befand sich eine männliche, alkoholisierte Person auf der Fahrbahn in der Gemündener Straße, in Simmern. Ein herannahender Pkw wollte an der Person vorbeifahren. Der Betrunkene trat unverhofft den Außenspiegel des passierenden Fahrzeuges ab. Der Täter konnte in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

