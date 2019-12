Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: 10 Kilogramm HEROIN aufgegriffen - erneuter Aufgriff durch Zöllner - - und wieder ermittelt das Zollfahndungsamt Hamburg -

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

10 Kilogramm HEROIN aufgegriffen

- erneuter Aufgriff durch Zöllner - - und wieder ermittelt das Zollfahndungsamt Hamburg -

Bereits am Nikolaustag konnten Zöllner am Norwegenkai in Kiel einen ukrainischen Lastkraftwagen stoppen, welcher als Beipack in seiner Legalladung insgesamt circa 10 Kilogramm Heroin transportierte. Der Fahrer mit seinem Lastkraftwagen konnte nach erfolgter Kontrolle und Zeugenvernehmung seinen Weg nach Norwegen fortsetzen. Die weitere Koordination und Ermittlung hat das Zollfahdnungsamt Hamburg mit seinem Dienstsitz in Kiel übernommen.

Rückfragen bitte an:



Zollfahndungsamt Hamburg

Frank Nielsen

Telefon: +49 40 67571 -513

Mobil: +49 173 729 81 32

E-Mail: presse@zfahh.bund.de

http://www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell