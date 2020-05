Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf entwendetem Fahrrad mit Drogen unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Am Mühlenanger, Sonntag, 10.05.2020, 23:45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Sonntagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 31-jährigen Fahrradfahrer aus Northeim, der in der Straße Am Mühlenanger in Richtung Rhume unterwegs war. Während der Kontrolle stellte einer der Beamten Marihuanageruch bei dem Radfahrer fest. Dieser händigte auf Nachfrage freiwillig mehrere portionierte Verpackungen mit diversen Betäubungsmittelinhalten aus. Zudem wurde bei der Überprüfung der Fahrradrahmennummer festgestellt, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um Diebesgut handelt.

Die Drogen sowie das Fahrrad wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

