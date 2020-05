Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Mühlenstraße, angrenzende Rasenfläche Rtg. Mühlentorkreuzung, Freitag, 08. Mai 2020, 17:25 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Freitag, gegen 17:25 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Mühlentorkreuzung gemeldet. Nach ersten Informationen sollte dabei möglicherweise auch ein Messer als Tatwerkzeug eingesetzt worden sein. Mehrere Funkstreifenwagen wurden zum Einsatzort entsandt. Vor Ort, an der Rasenfläche zu Beginn der Mühlenstraße, wurden u.a. zwei 39- und 41-jährige Northeimer angetroffen. Nach Zeugenaussagen sei es zwischen diesen Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Messer oder entsprechende Verletzungen wurden vor Ort jedoch nicht festgestellt. Eine der Personen hatte Verletzungen im Gesichtsbereich, die andere Person wurde in einem Rettungswagen behandelt. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund verbaler Ausfälle und einer gereizten Stimmung mussten vor Ort gegen weitere Personen Platzverweise ausgesprochen werden. Zeugen, die Angaben zum genauen Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell