Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200407.1 Weddingstedt: Dieb nutzt Versehen aus

Weddingstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben die Bewohner eines Hauses in Weddingstedt am Abend versehentlich den Haustürschlüssel steckengelassen. Dies nutzte ein Dieb, begab sich in die Räumlichkeiten und bestahl das Paar.

Am Freitagabend vergaßen die Geschädigten, einen Schlüsselbund von ihrer Haustür im Pommernring abzuziehen. Dies nutzte ein Dieb und verschaffte sich in der Zeit von Freitag, 23.00 Uhr, bis Samstag, 02.50 Uhr, unbemerkt Zutritt zu dem Gebäude. Er entwendete unter anderem die Schlüssel, ein Portemonnaie und einige Geldkarten. Mit diesen erfolgten gegen 03.00 Uhr nachweislich Abbuchungsversuche an einem Geldautomaten in Weddingstedt, die glücklicherweise jedoch scheiterten. Mittlerweile hat der Anzeigende seine Karten sperren lassen. Sein Portemonnaie fand sich im Nahbereich wieder an, allerdings fehlten Bankkarten und 70 Euro Bargeld daraus.

Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

