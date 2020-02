Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Pferd bei Gadebusch angefahren

Gadebusch (ots)

Als ein 53-jähriger Gadebuscher heute Morgen, 05:15 Uhr, die B 104 in Richtung Rehna befuhr, blendeten mehrere entgegenkommende Autofahrer auf. In dem Glauben, dass etwas mit seinem Pkw nicht in Ordnung wäre, verringerte er seine Geschwindigkeit. Nur wenig später sah er wie der Kopf eines Pferdes linksseitig mit seiner Windschutzscheibe kollidierte. Der Mann hielt sofort an, um sich um das Tier zu kümmern. Dieses allerdings hatte sich aus dem Staub gemacht und war nicht auffindbar. Die in der Folge alarmierte Gadebuscher Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und informierte den Tierhalter. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges stellten sie im Bereich der Anstoßstelle eine Beule fest. Schaden ca. 1.500 EUR. Die anschließende Suche nach dem Pferd blieb zunächst erfolglos. Erst 2 ½ Stunden später bekam die Polizei einen Hinweis zum Aufenthaltsort des Tieres, sodass der Eigentümer das augenscheinlich unverletzte Pferd einfangen und zurück auf eine Weide bringen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell