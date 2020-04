Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerfahrer fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Sonntag meldet eine Verkehrsteilnehmerin um 21:25 Uhr einen jungen Mann, der im Bereich Rodalber Straße/Schloßstraße auf einem Mofaroller "herumturnt". Der 18jährige Betroffene kann in der Dankelsbachstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmbar war, ergab ein freiwillig durchgeführter Test einen Wert von 0,60 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

