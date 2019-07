Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf von falschem Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots)

Am 02.07.2019, gegen 11:00 Uhr, rief bei einer 78-jährigen Ludwigshafenerin ein unbekannter Mann an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er informierte sie über einen Raubüberfall und erklärte, dass man im Rahmen der Ermittlungen ein Notizbuch gefunden habe, in dem der Name der Angerufenen stand. Als der Anrufer die 78-Jährige dann über ihren Kontostand ausfragte, beendete sie das Telefonat.

