Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Diebstahl aus einem Automat

Wettringen (ots)

An der Sofienstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (02.07.2020) einen Automaten aufgebrochen. Die Diebe müssen in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 03.45 Uhr am Werk gewesen sein. Sie machten sich an einem Hofladenautomaten zu schaffen und erbeuteten daraus Bargeld. Zudem hebelten sie den angrenzenden Schuppen auf. Hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

