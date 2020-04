Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegales Fahrzeugrennen endet mit Verkehrsunfall

Höxter (ots)

Am Sonntag, 26.04.20 gegen 02.06 h wurde durch einen Zeugen ein mutmaßliches Autorennen in Höxter auf der Lütmarser Straße gemeldet, wobei ein PKW in Folge eines Unfalles liegen geblie- ben sei. Nahezu zeitgleich wurde durch eine Polizeistreife ein PKW im Nahbereich angehalten und kontrolliert, bei dem sich herausstellte, dass dieses Fahrzeug ebenfalls an dem Rennen beteiligt war. Der verunfallte PKW konnte in Höhe der Jet- Tankstelle festgestellt werden. Der Fahrer dieses PKW war zunächst flüchtig, konnte jedoch ermittelt werden, er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch der dritte am Rennen beteiligte Wagen wurde ermittelt. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

