Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike prallt gegen Krankenfahrstuhl

Höxter (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin auf einem Pedelec und einer Frau in einem Krankenfahrstuhl kam es am Donnerstag, 23. April, auf dem Radweg an der Ecke Bachstraße/Minoritenstraße in Höxter. Gegen 12.25 Uhr wollte die 60-jährige Radfahrerin von dem Geh- und Radweg neben der Minoritenstraße kommend nach links zur Unterführung Richtung Weser einbiegen. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg war zu dieser Zeit eine 83-Jährige in ihrem Krankenfahrstuhl unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Die 60-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gefahren, die 83-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. /nig

