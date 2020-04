Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Starke Rauchentwicklung bei Heckenbrand

Bad Driburg (ots)

Ein Heckenbrand in Bad Driburg hat am Donnerstag, 23. April, für eine so starke Rauchentwicklung gesorgt, dass kurzzeitig die K 18 gesperrt werden musste.

Beim Abflämmen von Unkraut auf einem Grundstück an der Langen Straße in Bad Driburg war gegen 14 Uhr Laub in Brand geraten, welches durch einen Windstoß in eine Hecke gedrückt wurde. Hierdurch brannte die Hecke auf einer Länge von rund 15 Metern ab. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf ein anliegendes Firmengebäude verhindern. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden.

Vorsorglich war aufgrund der Sichtbehinderung durch die starke Rauchentwicklung die benachbarte K 18 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt worden. Außerdem war eine nahe liegende Seniorenresidenz gebeten worden, alle Fenster zu schließen, da der Rauch in die Richtung der Wohnanlage zog. /nig

Kreispolizeibehörde Höxter

