Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Getränkemarkt: Diebe entwenden Tresor

Warburg (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, 24. April, in einen Getränkemarkt an der Industriestraße in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Kassenbereich und erbeuteten unter anderem Zigarettenwaren. Aus einen Nebenraum wurde außerdem ein Tresor entwendet, in dem sich eine kleine Summe Bargeld befand.

Nach erster Einschätzung der Ermittler wurde der Tresor mit einer Sackkarre über das Gelände und einem Feldstück zur Straße Heidweg transportiert und dort offensichtlich in ein Fahrzeug verladen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, welche die Täter möglicherweise beobachtet haben. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen 20 Uhr am 23. April und 3 Uhr am 24. April ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell