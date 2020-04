Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeuge überrascht nächtlichen Einbrecher in Brakel

Brakel (ots)

Bei einem Einbruchversuch in einen Verbrauchermarkt an der Ostheimer Straße in Brakel sind in der Nacht zu Freitag, 24. April, unbekannte Täter offenbar von einem Zeugen gestört worden. Sie hatten sich zunächst in dem Zeitraum zwischen 21.30 Uhr am 23. April und 2.20 Uhr am 24. April über einen Lieferanteneingang Zugang zu einem Nebenraum des Einkaufsmarktes verschafft und wollten von dort gewaltsam weiter in den Verkaufsbereich vordringen. Einem Zeugen fiel um 2.30 Uhr die beschädigte Tür am Lieferanteneingang auf. Als der Zeuge vorsichtig die Tür öffnete, stürzte ihm ein Tatverdächtiger, der sein Gesicht mit einer heruntergezogenen Kapuze verdeckt hatte, entgegen. Der Zeuge versuchte vergeblich, den unbekannten Mann aufzuhalten. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Ostheimer Straße und konnte unerkannt entkommen. Er wird beschrieben als männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, bekleidet mit einer braunen Jacke mit Kapuze. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um weitere Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

