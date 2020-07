Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus einem Automaten

Emsdetten (ots)

Zwei unbekannte Personen, eine Frau und ein Mann, haben in der Nacht zum Donnerstag (02.07.2020) an der Kuhlmannstraße einen Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Schließlich war es ihnen offensichtlich gelungen, Bargeld aus dem Automaten zu entwenden. Als die Beiden eine Passantin bemerkten, liefen sie sofort in Richtung Westumer Landstraße davon. Eine polizeiliche Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

