Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Raub angezeigt

Lienen (ots)

Bei der Polizei ist ein Raubdelikt angezeigt worden, das sich in der Nacht zum Montag (29.06.2020) in Lienen ereignet hat. Der 25-jährige Geschädigte war in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr zu Fuß auf der Glandorfer Straße unterwegs. In Höhe der dortigen Siedlung in Höhe des Apfelweges kam ihm ein dunkel gekleideter Mann entgegen, der ein dunkles Cappy trug. Der Unbekannte ging an ihm vorbei, griff ihn dann aber unvermittelt von hinten an, warf ihn zu Boden und schlug auf ihn ein. Währenddessen forderte er Bargeld von dem Opfer. Der Geschädigte wehrte sich. Schließlich flüchtete der unbekannte Mann, ohne etwas erbeutet zu haben. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

