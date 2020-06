Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Polizei sucht beschädigten Lkw

Werl (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin eines Sattelzuges, der am Montag (29.Juni), gegen 8.50 Uhr, die B63 von Hilbeck aus in Richtung Werl befuhr. In einer Linkskurve geriet das Gespann, nach Angaben eines entgegenkommenden Lastkraftwagenfahrers etwas auf die Gegenfahrbahn, wobei sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Der entstanden Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Sattelzug hielt nach dem Unfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Werl fort, anstatt die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Bei der Zugmaschine soll es sich um einen Volvo mit blau/weißer Lackierung handeln. Vor Ort konnte die Polizei eine blaue Spiegelabdeckung auffinden und sicherstellen. Hinweise auf den gesuchten Lastkraftwagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

