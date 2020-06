Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Platzverweis nicht beachtet

Soest (ots)

Einen 33-jährigen Soester nahm die Polizei am Dienstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, auf einer Abiturfeier am Danziger Ring in Gewahrsam. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor Gäste und die Beamten beleidigt. Nachdem er mehreren Platzverweisen der Polizisten nur zögerlich oder gar nicht nachkam wurde er in Gewahrsam genommen und zur Wache nach Soest gebracht. Bei der Ingewahrsamnahme und auf der Wache leistete er Widerstand. (reh)

