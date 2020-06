Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handy am Ohr - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Montag (29.Juni), gegen 15.40 Uhr, ein 33-jähriger Autofahrer aus Herford mit einem Handy am Ohr auf. Aufgrund seiner sichtlichen Nervosität und der Schweißperlen auf der Stirn boten die Beamten den Herforder einen Drogenvortest an. Nachdem dieser positiv ausfiel ging es weiter auf die Polizeiwache, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell